محمد أبو عاصي: الصانع يحتاج حوافز استثمارية أكثر من الأموال

قال الكاتب الصحفي محمد أبو عاصي، إن المواطن المصري يهتم بالشأن الاقتصادي، مضيفًا أن الصناعة أصبحت أمنا قوميا وعنصرا مهما ومكملا أساسيا للاقتصاد، فالاقتصاد صناعة وتجارة واستثمار.

جاء ذلك، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، في ضوء ما ناقشته لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

وأوضح أبو عاصي، أن الصانع لا يحتاج إلى الأموال بقدر ما يحتاج للحوافز الاستثمارية، مضيفًا أننا نحتاج للعمل على دعم الصناعة على حساب التجارة.

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من: النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد، والمهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.