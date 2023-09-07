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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نسمة محجوب: كل عام أغني بشكل مختلف في مهرجان القلعة

نسمة محجوب
نسمة محجوب
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قالت الفنانة نسمة محجوب أن غنائها في مهرجان القلعة من أحلى الحفلات التي تقيمها، موضحةً أن الحفل هذا العام به اختلاف وهو الجمهور الجديد الذي يسمعها لأول مرة الخاص مع الفنانة لينا شاماميان التي تشاركها الحفل.

وأضافت "محجوب" خلال حوارها على قناة "الحياة"، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ ٣١، أنها تحصل على خبرات متنوعة مع مرور السنين، وكل عام تغني بشكل مختلف بسبب النضج والمشاعر والتفاصيل الجديدة.

وشهدت الليلة الافتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

وتستمر فعاليات مهرجان القلعة، على مدار أسبوعين متضمنة حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

 

 

نسمة محجوب مهرجان القلعة
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