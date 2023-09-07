"الناتو" يكشف حقيقة شن روسيا لهجمات على رومانيا

أكد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، على عدم امتلاك الحلف لمؤشرات على شن روسيا لهجمات بشكل متعمد على رومانيا.

وأبلغت رومانيا حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعثور على حطام طائرة مسيرة بالقرب من حدود أوكرانيا، وأشار الحلف إلى أنه سيستمر بمراقبة الوضع في اتصال وثيق مع بوخارست، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ذكرت قناة التلفزيون الرومانية "أنتينا-3"، نقلا عن وزير الدفاع أنجيل تيلفار، أنه تم العثور على حُطَام قد يكون أجزاء من طائرات مسيرة، وأكد تيلفار أن الحطام لا يشكل أي خطر، وطالب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بإجراء تحقيق عاجل.