قبل انطلاق الموسم.. مصيلحي يلم شمل فريق الاتحاد السكندري بمأدبة عشاء

أقام محمد مصيلحى، رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري مأدبة عشاء، مساء الأربعاء، للفريق الاول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى، أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي و إبراهيم شعبان، و محمد سلامة و محمد خميس، و اسماعيل محمد ،و محمد البحيرى .

وحرص رئيس النادي علي تحفيز اللاعبين من اجل تقديم موسم جديد يشهد عودة العروض المميزه لزعيم الثغر، وطالب محمد مصيلحى، اللاعبين بإثبات جدارتهم بارتداء قميص النادي.

ووعد اللاعبون رئيس النادي بالسعي والاجتهاد لاسعاد جماهير النادي العظيمة خلال هذا الموسم و تقديم أداء متميز هذا الموسم .

واتسم حفل العشاء بأجواء من السعادة والبهجة بين الجميع وهو مؤشر علي مدي الترابط بين لاعبي الفريق والجهاز الفني .