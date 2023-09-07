لينا شماميان: أجهز لأغان جديدة بالمصري    

أكدت المطربة السورية لينا شماميان، أنها كل سنة تتعرف أكثر على مهرجان القلعة وترى له خصوصية مختلفة وتشعر أن الجمهور مختلف كذلك، متابعة أن لديها شغف كبير بالغناء خاصة وأن لديها دراسة في المسرح وتخلط هذا بالنمط الشرقي وهو أمر تحاول الحفاظ عليه في أغانيها.

أضافت "شماميان" خلال حوارها مع قناة "الحياة"، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ ٣١، أنها التقت بنسمة محجوب قبل سنوات وترى أنها من أجمل الأصوات المصرية ودائمًا "حاضرة"، وطلبوا من الأوبرا أن يكون الحفل الخاص بهما في يوم واحد لتقديم "ديو" وشعرت أن الناس أحبت ذلك.

استكملت: أنها سجلت مجموعة كبيرة من الأغاني ومنها أغاني مصرية عديدة، وهذا أمر غريب بالنسبة إليها ولكنه لم يكن صعبًا لأنها بدأت تحس وتتحدث بالمصري.

و شهدت الليلة الافتتاحية للمهرجان عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

وتستمر فعاليات مهرجان القلعة، على مدار أسبوعين متضمنة حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

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