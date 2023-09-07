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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طرح برومو الموسم الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "هروب الدجاج"

فيلم هروب الدجاج:
فيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناجيت"
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طرحت المنصة العارضة لفيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناجيت"، الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الشهير، البرومو الخاص به تمهيدا لعرضه يوم 15 من ديسمبر المقبل. 
ونرى في العمل عودة ميليشا تويدي، الشهيرة بالسيدة تويدي وعدوّة جينجر اللدودة للأضواء. 
وتؤدي الممثلة الشهيرة ميراندا ريتشاردسون بصوتها دور السيدة تويدي، بحلة وأسلوب جديد ومميز. 
ويؤدي كاتب السيناريو والمخرج والممثل الكوميدي البريطاني بيتر سرافينوفيتش صوت ريجنالد سميث، وهو شخصية رجل أعمال غير مرح على الإطلاق، يشكل مع السيدة تويدي مصدر تهديد كبير لجنس الدجاج.
تدور الأحداث حينما تتعرض جينجر وأصدقائها لخطر محدق يتمثل في محاولة السيطرة عليهم من البشر، ويصبح كل شيء على المحكّ. 
 

فيلم هروب الدجاج تشيكن ناجيت عرض برومو
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