طرح برومو الموسم الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "هروب الدجاج"

طرحت المنصة العارضة لفيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناجيت"، الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الشهير، البرومو الخاص به تمهيدا لعرضه يوم 15 من ديسمبر المقبل.

ونرى في العمل عودة ميليشا تويدي، الشهيرة بالسيدة تويدي وعدوّة جينجر اللدودة للأضواء.

وتؤدي الممثلة الشهيرة ميراندا ريتشاردسون بصوتها دور السيدة تويدي، بحلة وأسلوب جديد ومميز.

ويؤدي كاتب السيناريو والمخرج والممثل الكوميدي البريطاني بيتر سرافينوفيتش صوت ريجنالد سميث، وهو شخصية رجل أعمال غير مرح على الإطلاق، يشكل مع السيدة تويدي مصدر تهديد كبير لجنس الدجاج.

تدور الأحداث حينما تتعرض جينجر وأصدقائها لخطر محدق يتمثل في محاولة السيطرة عليهم من البشر، ويصبح كل شيء على المحكّ.

