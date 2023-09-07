"الذكاء الاصطناعي والإبداع".. ندوة بمركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية

يقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لقاء جديدا من لقاءات "البيت" الشهري، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والإبداع"، في السادسة مساء اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023.

يستضيف اللقاء المهندس محمد حنفي، مدير أكاديمية التسويق بمعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، الذي يتحدث حول القضايا التي يثيرها إبداع الذكاء الاصطناعي وعلاقته باللغة والإبداع والعاطفة، وإمكانية وجود ترابط بينها، اللقاء تقديم الكاتبة هبة يونس.

يشار إلى أن "لقاء البيت"، هو لقاءً شهريا متنوع يناقش عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، ونقله وإتاحة الفرصة للتجارب و المبادرات الواعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.