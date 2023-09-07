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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" توزع 3000 شتلة زيتون على مزارعي شمال سيناء

شتلات الزيتون
شتلات الزيتون
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شهد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء احتفالية توزيع 3000 شتلة زيتون.

وأكد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الفاعليات بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ( مصر ٢٠٣٠ ) ضمن خطة التنسيق مع المحطات البحثية والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء .


واضاف زغلول أن هذه الخطة تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين وخصوصا الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وخلق مناخ صحى وهو ما تسعى آلية مؤسسات الدولة المصرية وزيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار وعلى رأسها شجرة الزيتون التى تعد بمثابة الخير لكل أبناء سيناء. 

وأشار  إلى أن الدعم موزع كالتالي،١٠٠٠ شتلة زيتون لمركز ومدينة الحسنة ، و٢٠٠ شتلة لقطاع تأمين شمال سيناء ، و٥٠٠ شتلة لمركز ومدينة الشيخ زويد ، و٣٠٠ شتلة  لمركز ومدينة رفح ، و٤٠٠ شتلة للمعاهد الأزهرية ، و١٠٠ شتلة لمطرانية شمال سيناء ، و٥٠٠ شتلة لجامعة العريش .

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شتلة زيتون شمال سيناء وزارة الزراعة السيد القصير
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