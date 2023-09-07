بعد قليل.. انطلاق احتفالية "تعليم الكبار" تزامنا مع اليوم العالمي لمحو الأمية

تنطلق اليوم الخميس، احتفالية مؤتمر الهيئة العامة لتعليم الكبار، تزامنا مع اليوم العالمي لمحو الأمية، برئاسة الدكتورمحمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

تأتي الاحتفالية هذا العام تحت شعار "تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السليمة".

يحضر الاحتفالية الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واللواء ا. ح عبد الرحمن وهدان مساعد هيئة عمليات القوات المسلحة، والدكتور محمد غازي عميد شعبة السياسات بالمركز القومي للبحوث التربوية، وعددا من الخبراء وومثلي المجتمع المدني.

كان الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، قد أعلن أن الهيئة قامت بمحو أمية 903155 دارس ناجح من مستهدف 731500 أي بنسبة 123.4% خلال العام المالي 2022-2023، وذلك بزيادة 145 ألف عن العام الماضي.

وأضاف: الجامعات المصرية قامت بمحو أمية 568216 دارس ناجح بزيادة 172600 عن العام الماضي، وأنه هذا العام تم إعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، حيث وصلت نسبة الأمية بها إلى 5.3% أى أقل من الصفر الافتراضي7% وهذه النسبة التي أقرتها منظمة اليونسكو بأن تكون خالية من الأمية.