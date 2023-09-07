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الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 630 شاحنة و 698 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 298 شاحنة و562 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 332 شاحنة  و 136 سيارة . 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة TS INDEX قادمة من العقبة  والعبارة امل فيما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية ، بوسيدون اكسبريس والقاهرة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1440 طن بضائع و 180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي  سينا ، بريدج وايلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة  وعلى متنها 468 سيارة بوزن 936 طن قادمة من جدة .
 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2365 راكب بموانيها .

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري
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