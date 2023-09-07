تنسيق الجامعات 2023.. بدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني السبت المقبل

أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

يأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) لهذا العام 2023.

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.