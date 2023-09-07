عقب انتهاء الأمطار الرعدية.. مكة تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية

سجلت مكة المكرمة، اليوم الخميس، أعلى درجة حرارة بالسعودية، حيث بلغت 47 درجة مئوية، بعد موجة الأمطار الرعدية التي ضربت المنطقة في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

ولفتت الصحيفة إلي أن مكة المكرمة وينبع سجلتا 47 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 17 مئوية، في إيجاز عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن السعودية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: مكة المكرمة وينبع 47 مئوية، والمدينة المنورة والعلا وحفر الباطن والخرج والأحساء 46 درجة؛ في حين سجلت رفحاء 45 مئوية.