هجوم لاذع من مصطفى قمر ضد طارق الشناوي: "انت اللي جيبته لنفسك"

هاجم الفنان مصطفى قمر، الناقد طارق الشناوي بعد أن وصف فيلم "أولاد حريم كريم" بأنه من أسوأ الأعمال الفنية.

وقال مصطفى قمر عبر حسابه على تطبيق “انستجرام”: "هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلًا وما تتكلمش عني علشان ….. طيب انت اللي جيبته لنفسك عموما ياللي اسمك طارق انت كاتب كلام اهبل يدل للمرة المليون انك ما شفتش الفيلم وعموما اللي حيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة بالنفاق او مصلحة اي فيلم تاني (فكرني كدة شغلتك ايه….؟…. هي من اربع حروف بيتهيألي".



فيلم "أولاد حريم كريم"يعرض بالسينمات حاليا، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.