اليوم.. طرح فيلم "خمس جولات" في سينمات الخليج

تستقبل دور العرض السينمائي في دول الخليج،اليوم الخميس، فيلم "خمس جولات" بطولة ماجد المصري، وآدم الشرقاوي.

ومن المقرر عرض فيلم خمس جولات في العديد من السينمات بالسعودية ودول الخليج، بعد أن انطلق عرض العمل في مصر يوم 16 من أغسطس الماضي.

ويضم فيلم خمس جولات مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، آدم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

وتدور أحداث فيلم خمس جولات حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

وحرص أبطال فيلم 5 جولات على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في السينمات ضمن جولتهم بعد طرح العمل مؤخرًا.