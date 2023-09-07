اليوم.. طقس شديد الحرارة واتربة عالقة على القاهرة الكبرى والعظمى 39

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،عن حالة الطقس اليوم الخميس ، حيث يسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وعلي جنوب سيناء و جنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للحرارة علي اغلب الانحاء ليلا .

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من70 الى 80 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

واتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد،ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى 28 درجة،وعلى السواحل الشمالية 36 للعظمي والصغري 26 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 42 للعظمى 31 ،وعلى شمال الصعيد 43 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 46 للعظمى 28 درجة .