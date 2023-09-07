"النيل للموسيقى والغناء"تشدو بأغاني التراث الشعبي بمعرض السويس للكتاب

قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي عرضا فنيا ، ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في فعاليات معرض السويس الأول للكتاب، والمقام حاليا بممشى أهل السويس.



هذا وقد تغنت الفرقة بمجموعة متنوعة من الأغاني الشعبية التي تفاعل معها الحضور منها عند السواقي، آه يا ليل، ادلع يا حلو، يا أبو الطاقية، وغيرها من الأغنيات بقيادة الفنانة منال إبراهيم .



كما تخلل الحفل المقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، تقديم باقة من المواويل المستوحاة من الفلكلور المصري الأصيل بمصاحبة الآلات الشعبية كالمزمار والطبلة والأرغول، وسط تفاعل كبير من جمهور السويس.



وتشارك قصور الثقافة في ذلك المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، بأحدث إصداراتها هذا العام، ومنها كتاب "فتنة الهامش" لحلمي سالم، "القربان البديل" لفتحي عبد السميع، "ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، "سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل، و"الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، بالإضافة إلى آخر ما صدر من سلاسل الذخائر وذاكرة الكتابة والدراسات الشعبية، والمسرح العالمي ومجموعتي الهوية وطه حسين وغيرها من إصدارات الهيئة القيمة التي تتاح للجمهور بأسعار مخفضة.

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