قناة أمريكية: المكسيك تقترب من انتخاب أول رئيسة لها في تاريخ البلاد

ذكرت قناة "ان بي سي نيوز" الأمريكية، الخميس، أن كلوديا شينباوم العمدة السابق للعاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، ستكون المرشحة الرئاسية للحزب الحاكم المهيمن، مما يقرب البلاد من انتخاب أول رئيسة لها في العام المقبل.

وأشارت القناة إلي أن القرار مدفوعا باستطلاعات الرأي لأعضاء الحزب الحاكم، حركة التجديد الوطنية، حيث دعموا شينباوم لتكون مرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية في يونيو من عام 2024، ويمنع دستور المكسيك الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من ولاية ثانية مدتها ست سنوات.

وقال رئيس المجلس الوطني للحزب ألفونسو دورازو، إن شينباوم تغلبت على وزير الخارجية السابق مارسيلو إبرارد، بأرقام مضاعفة في خمسة استطلاعات للحزب.

وقالت شينباوم خلال حدث للحزب: "أنا متحمسة"، وشكرت كل من منافسيها بالاسم باستثناء إبرارد الذي لم يكن حاضرا.

وأضافت: "أشعر بالفخر الشديد لكوني جزء من هذه الحركة منذ إنشائها."

وأشاد مرشحو الحزب الآخرون الحاضرون بشينباوم، وكان إبرارد هو المرشح الوحيد الذي لم يحضر.

وحصلت شينباوم على درجة الدكتوراه في الهندسة، وكانت ضمن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي فازت بجائزة نوبل للسلام المشتركة في عام 2007، وتعهدت بإلزام المكسيك بالاستدامة.

وقالت في مقابلة مع وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام: "أنا أؤمن بالعلم. أنا أؤمن بالتكنولوجيا للحصول على حياة أفضل."