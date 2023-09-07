أهم الأخبار متوقعة ليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

القاهرة.. يعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جلسة نقاشية بعنوان - دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (التحديات والفرص) - ضمن فاعليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقام بالعاصمة الإداري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرياض.. تنطلق أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، والدورة الـ157 لدول المجلس، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- بدر بن حمد البوسعيدي، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية إمبراطورية اليابان يوشيماسا هاياشي، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض.

مراكش.. بدء فعاليات المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية (الدفاع المدني)، والذي يعقد في متحف محمد السادس لحضارة الماء بمدينة مراكش بالمغرب، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، بمشاركة رؤساء وممثلي هذه الأجهزة في الدول العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

بروكسل.. يبحث الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" ينس ستولتنبرج مع رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني سادريو، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تداعيات مظاهرات الصرب الأخيرة، على أن يعقد الأمين العام مع عثماني مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر الناتو بعد اجتماعهما، لإطلاع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام على ما تم مناقشته بين الجانبين.

بروكسل.. يُشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" ينس ستولتنبرج في اجتماع مشترك للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع لتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لتقييم نشاطاته في مجال حفظ السلام وبعثاته حول العالم وذلك إعمالا للقرار الأممي رقم 2387 الصادر في 20 سبتمبر2017 والقاضي بعقد اجتماعات دورية لمراجعة عمليات حفظ السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة دوريا، وسيترأس جان بيير لاكروكس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام أعمال الاجتماع.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن اجتماعا للجنة العقوبات على جنوب السودان المشكلة بموجب القرار الأممي رقم 2206 حيث ستتم مناقش تقرير لجنة الخبراء رسميا حول سير ونتائج تلك العقوبات الدولية والخطط المستقبلية ذات الصلة.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن نقاشا مفتوحا حول الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا يرأسه نيزومى ناكويتشو الممثل السامي لشئون نزع السلاح فى الأمم المتحدة، كما يعقد كذلك جلسة مغلقة حول سوريا في نفس اليوم.

موسكو.. يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بنجلاديش، حيث سيلتقي برئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد ووزير الخارجية أبو كلام عبد المؤمن لبحث تطوير العلاقات الثنائية بشكل شامل، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الأكثر إلحاحًا.