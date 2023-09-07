بلومبرج: مجموعة العشرين تمنح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي بالتساوي مع الأوروبي

أعلنت مجموعة العشرين، موافقتها على منح الاتحاد الأفريقي العضوية الدائمة بالتساوي مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج".

ووفقا للوكالة، فقد وافقت مجموعة العشرين على منح الاتحاد الأفريقي وضع العضوية الدائمة، بما يعطيه نفس الصفة التي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في المجموعة.

وأوردت الوكالة نقلا عن مصادرها، بأنه من المتوقع أن يعلن قادة مجموعة العشرين عن القرار خلال القمة التي ستنعقد في الهند في يومي الجمعة والسبت، حيث يحوز الاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 عضوا، حاليا صفة "منظمة دولية مدعوة".

وحال الموافقة رسميا، ستصبح هذه أحدث خطوة في حملة لتزويد الدول الأفريقية بصوت أقوى في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة، خاصة أن الأسواق الناشئة في ما يسمى بالجنوب العالمي لها دورا أكثر بروزا في الشؤون العالمية.

يشار إلي أن مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا هاما في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي.

وتمثل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.