اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 10:14 ص

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك لتمويل عجز الموازنة.

ويبلغ قيمة الطرح الأول 18.5 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، فيما يبلغ قيمة الطرح الثاني 24 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض، و19.75% للعملية الرئيسية.