عواصف مدمرة تضرب بلغاريا (فيديو)

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد عواصف مطيرة عاتية تضرب بلغاريا.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في بلغاريا جراء فيضانات عارمة اجتاحت البلاد، وفُقد أثر اثنان على ساحل البحر الأسود، كما تأثر آلاف السياح بالأحوال الجوية العنيفة، مع سقوط ما يعادل عدة أشهر من الأمطار خلال 24 ساعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية منذ مساء الإثنين في فيضان الأنهار وتدمير الجسور وقطع السبل إلى المنطقة الواقعة جنوب مدينة بورغاس الساحلية.

وبحسب إميل بافلوف قائد شرطة بورغاس، غرق عامل بناء يبلغ من العمر 61 عاماً، وتم انتشال جثة رجل آخر رصدته طائرة بدون طيار، كما جرفت الأمواج امرأة، دون أن يعرف حتى ورود التقارير ما إذا كانت من بين الشخصين المفقودين.