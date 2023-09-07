تباين أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، في السوق المصرفية، بحسب آخر تحديث على شاشات العرض بالموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 33.10 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

بينما سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.67 جنيه للشراء، 38.85 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.62 جنيه للشراء، و34.78 جنيه للبيع.

وسجل ال 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.91 جنيه للشراء، و21.01 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري ، في البنك المركزي المصري نحو 19.69 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع.

كما سجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم الخميس ، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات العربية، مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، وأكثرها تطاولا في سوق الصرف المصرية (الريال السعودي، الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي).

بلغ متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بداية اليوم ، نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.92 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.