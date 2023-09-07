بلينكن: نتائج الهجوم الأوكراني المضاد حتى الآن مشجعة

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن أوكرانيا حققت تقدمًا مهمًا في هجومها المضاد ضد روسيا، في تصريحات أدلى بها أثناء زيارة خيّم عليها هجوم روسي في الشرق، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وأدان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الهجوم الذي أصاب سوقًا ومتاجر وصيدلية في مدينة كوستيانتينيفكا القريبة من ساحة المعركة، وقال إن هناك طفلًا من بين القتلى، كما أصيب 32 شخصًا.

وقال "زيلينسكي": "يتعين هزيمة هذا الشر الروسي في أسرع وقت ممكن"، واصفًا ذلك بأنه كان هجومًا متعمدًا على "مدينة مسالمة"، ونشر مساعدون مقاطع مصورة تظهر انفجارًا بعدما بدا وكأنه صوت صاروخ يقترب، والناس يهرولون للاحتماء أو يسقطون على الأرض.