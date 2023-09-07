محكمة أمريكية تدين ترامب بالتشهير ضد كاتبة اتهمته باغتصابها

قضت محكمة في ولاية نيويورك الأمريكية، مجددا بإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة جين كارول، التي سبق أن اتهمته باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وسبق أن أدانت المحكمة، في شهر مايو ترامب في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول، عام 1996، والتشهير بها في تصريحات في عام 2022، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.

كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب إثر تصريحات أدلى بها، عام 2019، ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.

وتقرر إحالة القضية التي شهدت تأخيرات كثيرة على محاكمة أمام هيئة محلفين، في يناير من العام القادم.