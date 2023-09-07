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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

محكمة أمريكية تدين ترامب بالتشهير ضد كاتبة اتهمته باغتصابها

ترامب
ترامب
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قضت محكمة في ولاية نيويورك الأمريكية، مجددا بإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة جين كارول، التي سبق أن اتهمته باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وسبق أن أدانت المحكمة، في شهر مايو ترامب في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول، عام 1996، والتشهير بها في تصريحات في عام 2022، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.

كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب إثر تصريحات أدلى بها، عام 2019، ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.

وتقرر إحالة القضية التي شهدت تأخيرات كثيرة على محاكمة أمام هيئة محلفين، في يناير من العام القادم.

محكمة نيويورك إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضية تشهير الكاتبة جين كارول
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