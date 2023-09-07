صحة الدقهلية: 56 ألف سيدة استفادت من خدمات "حقك تنظمي" بالمرحلة الأولى

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي".

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

وأضاف أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 56467 سيدة على مستوى المحافظة منهن 29164 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هى "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - السنبلاوين - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس".

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة وجرت المرحلة الأولى بحضور جمال أحمد العطار، محمود نصر إبراهيم، وسام مصطفى ومحمد محمود رضا من قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.

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