صلاح حليمة: مصر تدعم دول إفريقيا ضد تغيرات المناخ

تحدث السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشؤون الأفريقية، حول دور مصر فى دعم دول إفريقيا فى مواجهة التغيرات المناخية، قائلا: "مصر لها دور محورى وهذا الدور بدأ برئاسة مصر للجنة المناخ فى الاتحاد الأفريقي ثم فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ومن أبرز نتائجه إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار والتعاون فى نقل التكنولوجيا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”، أن هذا الدور المصرى وضح بشكل كبير بما لديها من خبرة وما قطعته من إنجازات فى مؤتمر المناخ الذى عقد فى نيروبى، تمهيدا لمؤتمر المناخ فى دبى.

وأوضح حليمة، أن العدالة المناخية هو أنه على الدول الغنية أن تتحمل مسئولية ما قد ينجم عن تغيرات المناخ من تحديات ومشاكل تؤثر بالدرجة الأولى على القارة الأفريقية باعتبار أنها الأكثر تضررا من تغيرات المناخ والأقل سببا.

وتابع: “فى هذا الصدد نركز على مشكلة التمويل والمساعدات المادية التى يتم توفيرها للدول النامية وخاصة الأفريقية لمواجهة هذه التحديات”.