اليابان تقدم توضيحا لماليزيا حول سلامة مياه محطة فوكوشيما النووية

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 09:23 ص

قدم رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، توضيحا لنظيره الماليزي، أنور إبراهيم؛ حول سلامة المياه المعالجة والمخففة التي يتم تصريفها من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس أن كيشيدا تحدث مع إبراهيم على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأفادت مصادر حكومية، بأن كيشيدا أوضح أن سلامة المياه التي يتم تصريفها مثبتة علميا، وطلب تفهم ماليزيا.. قائلا: "إن اليابان ستواصل تقديم المعلومات ذات الصلة بطريقة شفافة للغاية".

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن أنور أظهر من جانبه تفهمه لموقف اليابان.