الأمن الروسي يحبط عملا تخريبيا في دونيتسك

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 09:21 ص

أعلن مصدر أمني روسي، أن عناصر الأمن الفيدرالي الروسي في دونيتسك، عثروا على مخبأ للأسلحة في مدينة دوكوتشيفسك، خطط عملاء أوكرانيون لاستخدامها في هجمات إرهابية قبيل الانتخابات.

وقال المصدر - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إنه "تم العثور على مخبأ للأسلحة خططت مجموعة تخريب تابعة للقوات الأوكرانية، لاستخدامه في تنفيذ هجمات إرهابية قبيل يوم التصويت الموحد المقرر في 8 - 10 سبتمبر".

ووفقا للمصدر الأمنى، تم العثور في المخبأ على 46 قطعة سلاح ناري، وقواذف RPG-7، بالإضافة إلى أكثر من 1000 طلقة ذخيرة و12 قذيفة شديدة الانفجار.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، لتحديد كل من له علاقة بهذا الموضوع.

من جانب آخر أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 266 ألفا و900 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا 4 آلاف و506 دبابات و8 آلاف و703 من المركبات المدرعة و5 آلاف و722 من النظم المدفعية و736 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و506 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و217 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 859 من المعدات الخاصة و4 آلاف و541 طائرة مسيرة وإسقاط 1455 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.