أمام العدالة| محاكمة المتهمين بقتل مالك محلات الفقير.. ومرتضى منصور بـ«سب وقذف» موظف حكومي.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الخميس، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم على المتهمين بقتل مالك محلات الفقير بعد إحالة أوراقهم للمفتي ومرتضى منصور في سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

-الحكم على المتهمين بقتل مالك محلات الفقير بعد إحالة أوراقهم للمفتي

تصدر محكمة جنايات الجيزة الحكم على المتهمين بقتل مالك سلسلة محلات الفقير بأكتوبر، كانت المحكمة أحالت أوراق ١٢ متهمًا لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي حول إعدامهم.

البداية كانت بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سماع دوي إطلاق نيران داخل مزرعة أشجار موالح بطريق الواحات بدائرة القسم؛ وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "حمادة الفقير" مالك المزرعة وصاحب سلسلة محلات الفقير؛ وبعمل التحريات تبين قيام 3 أشقاء المنوطين بحراسة أحد المواقع تحت الإنشاء بذات المنطقة بالتواصل مع المجني عليه لإجباره على الإتفاق على حراسة المزرعة ملكه؛ وتوجه أحد الأشقاء الثلاثة مستعينا بأربع عاطلين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات؛ وطلبوا من المجني عليه حراسة المزرعة المشار إليها مقابل مبلغ مالي إلا أن المجني عليه رفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أخرج على إثرها المجني عليه سلاح ناري طبنجة وأطلق عيارين ناريين في الهواء فأطلق المتهمين صوبه وابل من الأعيرة النارية واستولوا على سلاحه الناري ولاذوا بالفرار.





عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة أسفرت أحدهم عن ضبط المتهمين الخمسة وبحوزتهم "3 بندقيه آليه عيار 7.62× 39؛ عدد من الطلقات من ذات العيار " وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.



-محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات



تنظر المحكمة الاقتصادية ثاني جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بالدعوى رقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية المحالة من مكتب النائب العام نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بسب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات" بسبب أداء وظيفتها ومن المقرر حضور مرتضي منصور هذه الجلسة بشخصه.



وكشف قرار الإحالة بأنه في غضون شهري فبراير وأبريل لعام ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة قذف مرتضى منصور علنًا المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات؛ بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات.

كما سب علنا المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه اليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات.



-محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي بتهمة التحريض على الفسق والفجور

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء.



وكشف أمر إحالة المتهمة إلى المحاكمة بأنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت صور ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة والتراقص على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات.

نشرت من مواقع التواصل الإجتماعى المتاحة للكافة للإطلاع عليها صور ومقاطع مرئية خاصة بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص على نحو يثير الغرائز وهو الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.

أنشأت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع: "فيس بوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام"؛ بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.