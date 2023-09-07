أوكرانيا.. تحذير للسكان من شتاء قادم بلا تدفئة بسبب إجراءات الحكومة

أعلنت رابطة مدن أوكرانيا أن موسم التدفئة يواجه خطرًا كبيرًا بعد أن اضطرت شركات التدفئة العامة في البلاد إلى وقف تسليم المياه الساخنة نتيجة لإجراءات الحكومة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ويلاحظ أن مثل هذه الإجراءات ترتبط بنقص الأموال اللازمة لتوفير التدفئة والغاز لموظفي الدولة والسكان بأسعار خاصة، وهو ما يرجع إلى تصرفات الحكومة.

ووفقا للرابطة، منذ 1 سبتمبر، ونتيجة للإجراءات الحكومية، ألغت شركات التدفئة الشروط التي تسمح لها بالعمل بشكل مستقر.

وذكر بيان رابطة مدن أوكرانيا أن "الحكم الذاتي المحلي يدق ناقوس الخطر: لقد تم بالفعل إيقاف الماء الساخن، ولا توجد أموال لإمدادات التدفئة، ولا يوجد غاز لموظفي الدولة والسكان بأسعار خاصة أيضا. بدأت الاستعداد لموسم التدفئة وبدء إفلاسهم".

وأضاف البيان: "لم يعد هناك ماء ساخن، ولن تكون هناك تدفئة في مثل هذه الظروف، لأن: المرسوم الحكومي رقم 896 بتاريخ 22 أغسطس 2023، جعل من المستحيل على الشركات شراء الغاز الطبيعي في ظل نظام الأمن السياسي لتقديم الخدمات للسكان، لم تقم الحكومة بسداد 36 مليار غريفنيا من الفرق في التعريفات، وليس لدى الشركات أموال للتسويات مع شركات إمدادات الغاز، وتبدأ الحكومة في سحب 4% من ضريبة الدخل الشخصي من إيرادات الميزانية المحلية حتى لا تتراجع البلديات عن التعريفات من خلال مساعدة شركات إمدادات التدفئة".

ودعا رؤساء المجتمعات الأعضاء في رابطة المدن الأوكرانية رئيس الوزراء للاجتماع ووضع حلول مشتركة لتجنب تعطيل موسم التدفئة 2023/2024.