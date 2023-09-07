بدءًا من اليوم.. مهلة أسبوعين للمنشآت السياحية بشرم الشيخ لسداد مديونيات الكهرباء

التقى مساء أمس الأربعاء، المهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في اجتماع مطول، حضره روؤساء المدن ومستشاري محافظ جنوب سيناء وقيادات قطاع كهرباء جنوب سيناء وذلك في إطار زيارة رئيس الشركة لقطاع كهرباء جنوب سيناء.

وخلال الاجتماع قدم أبو وردة شرح كافي ووافي عما تقوم به الشركة من تنفيذ مشروعات قومية في محافظة جنوب سيناء وكذلك تدعيمات لكافة شبكات مدن جنوب سيناء وكذلك خطط الإحلال والتجديد والتوسعات لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المشاريع القائمة بالمحافظة وكذلك مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين وكذلك خططة الشركة للانتهاء من التجمعات التنموية بالمحافظة كذلك إنشاء مراكز خدمة عملاء على أحدث مستوى عالمي على غرار مركز خدمة عملاء شرم الشيخ.

وبعد انتهاء الاجتماع اجتمع رئيس كهرباء القناة مع مستثمري شرم الشيخ وذلك لوضع حلول قابلة لسداد مديونيات قطاع السياحة بشرم الشيخ لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح رئيس الشركة خلال الاجتماع أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قدمت كل التسهيلات اللازمة لهذا القطاع الحيوي من أجل المساهمة فى تعافي قطاع السياحة من سنة 2011 ثم حادث الطائرة الروسية ثم جائحة كورونا وأن الشركة رغم الظروف الاقتصادية العالمية التزمت بكافة قرارات مجلس الوزراء واليوم وبعد أن تعافى قطاع السياحة جاء الدور على هذا القطاع للوفاء بالتزاماته تجاه الدولة المصرية والشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها ورغم ذلك الشركة تقدم كافة التيسيرات لتقسيط هذه المديونية.

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس الشركة الشكر والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي التعاون المثمر والبناء والمستمر لمصلحة الوطن والمواطنين.

ومن جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بما قدمته شركة القناه لتوزيع الكهرباء من تيسيرات كبيرة وتقسيط مريح لمديونيات المنشآت السياحية طوال السنوات السابقة وأصبحت قيمة الجنيه أقل الآن من قيمته في السابق وأنه وجب على أصحاب المنشآت السياحية التقدم فورًا لدفع أو تقسيط المديونية وأنه لا حجة لأحد في عدم السداد بعد أن أصبحت المدينة وكافة المنشآت السياحية بها كامل الإشغالات ولا يوجد مكان فاضي بكافة فنادق شرم الشيخ وتم إعطاء مهلة تبدأ من غدا ولمدة أسبوعين لتوفيق أوضاع جميع الفنادق مع شركة القناه لتوزيع الكهرباء وإلا سوف تتخذ الشركة إجراءاتها لتحصيل كافة مستحقاتها.

كما توجه المحافظ بالشكر والتقدير للمهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لتعاونه الدائم والمستمر مع محافظة جنوب سيناء وكان له أثره الكبير في خدمة الوطن والمواطنين وتوفير كافة القدرات الكهربائية لكافة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية بالمحافظة.