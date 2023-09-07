الادعاء الأمريكي يسعى لتوجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بحلول 29 سبتمبر

قال ممثلو الادعاء الأمريكي في مذكرة قضائية يوم الأربعاء، إنهم سيسعون لتوجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس جو بايدن بحلول 29 سبتمبر في قضيته المتعلقة بالضرائب والأسلحة النارية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأوضح ديفيد فايس، الذي عينه المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في أغسطس، مستشارًا خاصًا للولايات المتحدة، في وثيقة قضائية، أن الحكومة ستسعى للحصول على لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى قبل الموعد النهائي في 29 سبتمبر بموجب قانون المحاكمة السريعة.

وكتب فايس في تقرير حالة إلى قاضية المقاطعة الأمريكية ماريلين نوريكا: "تعتزم الحكومة السعي لإعادة لائحة الاتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ".

في يوليو، رفضت نوريكا اتفاق الإقرار بالذنب المقترح والذي كان من شأنه أن يحل محل التهم المتعلقة بالضرائب والأسلحة، مما أثار مخاوف بشأن شرعيته ونطاق الحصانة التي قدمها لهانتر بايدن.

وأفاد محامو هانتر بايدن في ملفات المحكمة الشهر الماضي بأن المدعين تراجعوا عن اتفاق الإقرار بالذنب الذي كان سيحل التهم، مما يزيد من احتمال إجراء محاكمة جنائية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2024.