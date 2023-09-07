ناصر عبد المنعم يعكف على تجربة مسرحية أقرب للوثائقية وأخرى بعنوان "أماديوس"

قال المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم: "أتمنى تقديم نص مسرحي للكاتب الإنجليزي بيتر شافر، والكاتب المصري محمود دياب، والكاتب السوري سعدالله ونوس، لأن هؤلاء الكُتَّاب الثلاثة يجمعهم النفاذ لقضايا وموضوعات تمس جوهر الإنسان من حيث عتباته وصراعاته الداخلية، هذا بالإضافة إلى لغاتهم الحوارية الراقية وتمتعهم بقدر كبير من الثقافة ووجهات النظر تجاه العالم وما يدور به من أحداث، فأتمنى التوفيق في تقديم أعمال لهم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف «عبد المنعم»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه يعكف حاليًا على قضية يتمنى التوفيق في تقديمها، فهي لها بُعد تاريخي، وتدور أحداثها في العام 1923، ويغلفها حراك اجتماعي، وسياسي، فهو عرض أقرب للوثائقية، أتمنى تقديمه قريبا، هذا بالإضافة إلى مشروع الكاتب المسرحي الإنجليزي بيتر شافر، والذي يتمثل في مسرحية "أماديوس" التي تتناول العلاقة بين ساليري، وموتسارت، فهو موضوع في غاية الأهمية.



وأشار «عبد المنعم»، إلى المسرح هو فن الحضور المباشر، وهو ما يميزه ويعطيه سحره عن باقي الفنون، لأنه ليس مسرح مُعلب، بل اتصال حميمي في زمان ومكان واحد مع الجمهور؛ فالجمهور يمثل ضلع أساسي في العملية المسرحية وبدونه لم يكن هناك مسرحا، وبدون الجمهور ينتفي شرط المسرح، كما يعد شرطا أساسيا من شروط الدراما والعمل المسرحي، فبالتالي يتدخل تفاعله سلبا أو إيجابا مع العمل المسرحي بقوة ويؤثر تأثيرا كبيرا على العملية المسرحية.