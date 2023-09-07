ترامب يسمي شرطًا يمكن بموجبه الحصول على "العفو" من التهم الموجه له

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لا يستبعد أن يُعرض عليه إسقاط جميع التهم مقابل الانسحاب من السباق الرئاسي وترك الحياة السياسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ونُشرت مقابلة مع ترامب، أمس الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للصحفي الأمريكي هيو هيويت، وتساءل الصحفي عما إذا كان الرئيس السابق سيوافق على صفقة مع المدعين العامين إذا وعدوه بـ "سحب" جميع التهم مقابل الانسحاب من السباق الرئاسي وترك السياسة.

وأجاب ترامب: "أعتقد أنهم كانوا سيفعلون ذلك. أعتقد أنهم كانوا سيفعلون ذلك الآن.. أعتقد أنهم كانوا سيبرمون هذه الصفقة الآن"، وأضاف في الوقت نفسه أنه غير مهتم بالموافقة على مثل هذه المقترحات.

وفي وقت سابق، وعد المرشح الرئاسي الجمهوري ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، بالعفو عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2024.