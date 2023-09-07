ads
الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اشتعال النيران بمنزل في دونيتسك بعد قصف أوكراني بالذخائر العنقودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اشتعلت النيران في مبنى سكني بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد قصف القوات الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي السكنية، باستخدام الذخائر العنقودية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ووفقا لخدمات الطوارئ في الجمهورية، أصابت ذخيرة عنقودية منزلا في دانتي لين بمنطقة بتروفسكي، وكان صاحب المنزل محظوظا بالبقاء على قيد الحياة - فقد أصيب بجروح طفيفة، وتم نقله بسيارة إسعاف لتلقي العلاج.

ووفقا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والتعاون، قصفت القوات الأوكرانية الجمهورية 94 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أطلقت 362 نوعا مختلفا من الذخيرة، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 11 شخصا، وتضرر 32 منزلا، فضلا عن 7 مرافق للبنية التحتية.

ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.

اشتعال النيران منزل في دونيتسك قصف أوكراني الذخائر العنقودية
ads