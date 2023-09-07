اشتعال النيران بمنزل في دونيتسك بعد قصف أوكراني بالذخائر العنقودية

اشتعلت النيران في مبنى سكني بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد قصف القوات الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي السكنية، باستخدام الذخائر العنقودية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ووفقا لخدمات الطوارئ في الجمهورية، أصابت ذخيرة عنقودية منزلا في دانتي لين بمنطقة بتروفسكي، وكان صاحب المنزل محظوظا بالبقاء على قيد الحياة - فقد أصيب بجروح طفيفة، وتم نقله بسيارة إسعاف لتلقي العلاج.

ووفقا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والتعاون، قصفت القوات الأوكرانية الجمهورية 94 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أطلقت 362 نوعا مختلفا من الذخيرة، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 11 شخصا، وتضرر 32 منزلا، فضلا عن 7 مرافق للبنية التحتية.

ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.