بمشاركة عدد من أبطال نصر 6 أكتوبر.. معاهد الوادي العليا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها

احتفلت معاهد الوادي العليا بالعبور، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتخريج الدفعة رقم (41) من معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا ومعهد الوادي العالي للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات.

كما أعلنت معاهد الوادي العليا عن بدء استعداداتها للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ باستقبال الطلاب الجدد بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية وإعداد أجيال مؤهلة لسوق العمل الحديث.



شهد الحفل حضور كل من المهندسة آية أسامة محي الدين -رئيس مجلس إدارة معاهد الوادي العليا بالعبور، والأستاذ الدكتور عابد جاد عميد معهد الوادي العالي للهندسة، والدكتور علاء الفقي عميد معهد الوادي للعلوم الإدارية، وأسر الخريجين، وعدد من رؤساء وأعضاء جاليات الخريجين العرب والأفارقة، إلى جانب مشاركة عدد من أبطال نصر 6 اكتوبر العظيم بمناسبة تزامن الاحتفال مع الذكرى الخمسين للنصر.



في ذلك الإطار، استهلت المهندسة آية أسامة محي الدين، رئيس مجلس إدارة معاهد الوادي العليا بالعبور، مراسم الاحتفال بتوجيه التحية لكافة الحضور؛ وخاصة أولياء أمور الطلبة والطالبات.

وأكدت أن أبنائهم كانوا في أيد أمينة حريصة كل الحرص على مستقبلهم وتأهيلهم لسوق العمل المعاصر من خلال تمكينهم من التعامل مع أحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة وتحقيق التحول الرقمي في العملية التعليمية.



وشددت على أن استراتيجية معاهد الوادي العليا بالعبور، تضع تمكين الشباب وتسليحهم بأحدث أساليب التكنولوجيا في مختلف التخصصات على رأس أولوياتها. وتحرص معاهد الوادي العليا على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها الطلاب والخريجين، بهدف إعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي ذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر ٢٠٣٠.



وأكد الدكتور عابد جاد عميد معهد الوادي العالي للهندسة، أن معاهد الوادي تحرص على انتقاء وضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الهيئة الأكاديمية والإدارية المعاونة، كما تحرص على التطوير المستمر للمناهج وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية اعتماداً على أحدث الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الإلكترونية التي تحقق جودة العملية التعليمية، وذلك من أجل تحقيق رسالة المؤسسة من أجل إعداد أجيال مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتحقيق التأثير الإيجابي المتواصل في الحياة العملية بما يساهم في تنمية المجتمع.



وأوضح أن معاهد الوادي تمنح شهادات معتمدة من وزارة التعليم العالي ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، كما يحصل خريجي المعاهد على عضوية نقابة المهندسين المصرية ونقابة التجاريين فور تخرجهم. وأن الدراسة بمعاهد الوادي العليا تعتمد على نظام الساعات المعتمدة والذي يمنح المزيد من الخيارات لتناسب احتياجات الطلاب وأسرهم وتمكين الخريجين من الالتحاق بأسواق العمل في الداخل والخارج.



وقال الدكتور علاء الفقي عميد معهد الوادي للعلوم الإدارية: "نلتزم بتطبيق أنظمة التحول الرقمي في العملية التعليمية من خلال تقديم خدمات الكترونية متميزة للطلاب واستخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة، وتنفيذ الاختبارات الإلكترونية لجميع المناهج الدراسية، بما يحقق لهم الاستفادة القصوى من العملية التعليمية ويتماشى مع متطلبات وأهداف وزارة التعليم العالي ورؤية مصر التعليمية".



ووجه كلمة للخريجين وأسرهم قال خلالها: "يسعدني الاحتفال معكم في يوم تخرجكم، وفي هذه اللحظات التي يجني فيها كل خريج منكم ثمار تعبه وجهده طوال فترة الدراسة، كما أود أن أهنئ كل أم وأب وكل صديق وقريب لكم والذي كان مساند ومساعد لكم طوال فترة الدراسة، وأريد أن أذكركم أن التخرج ليس النهاية بل هو بداية لطريق آخر في حياتكم العلمية والعملية".