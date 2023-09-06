وزير الخارجية النيجيري يعرب عن تطلع بلاده للانضمام لمجموعة العشرين

أعرب وزير خارجية نيجيريا، يوسف ميتاما توجار، اليوم الأربعاء، عن تطلع بلاده للانضمام لعضوية مجموعة العشرين التي تترأسها الهند حاليًا.

جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها وزير الخارجية النيجيري، خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، أكد خلالها تطلع بلاده للتعاون مع الهند وأن تصبح طرفًا في عملية صنع القرار بمجموعة العشرين على المستوى العالمي.

وردًا على سؤال عما إذا كانت بلاده تطلب الانضمام لعضوية مجموعة العشرين، قال الوزير النيجيري "إن الاتحاد الأوروبي عضو في مجموعة العشرين مع العديد من الدول الأوروبية الأخرى، وليس هناك خطأ في أن تكون نيجيريا أيضا عضوا بالمجموعة مع الاتحاد الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية النيجيري كان قد شارك، في وقت سابق اليوم، بمؤتمر لرجال الأعمال الهنود والنيجيريين بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث حث الهند على تقديم التكنولوجيا والمعرفة لبلاده.. مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج للمزيد من التكنولوجيا والشراكة في مجال المعرفة.

