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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية تونس يؤكد على الدور المهم للبرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الدول العربية

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار
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أشاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، بجهود البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الدول العربية لدى المؤسسات التشريعية الإقليمية والدولية، والإسهام بالرؤى والمقاربات في مواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء نبيل عمار اليوم /الأربعاء/ - على هامش مشاركته في أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ160 - مع عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون، لا سيما بعد تشكيل مجلس نواب الشعب الجديد، وفق بيان للخارجية التونسية صدر الليلة.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لجهود الاصلاح في تونس، مشيدا بمواقفها الواضحة المحتكمة الى الثابت من القيم والمبادى، مؤكدا مساندته الدائمة لتونس والوقوف إلى جانبها، انطلاقا مما يكنه للشعب التونسي ولرئيس الجمهورية من تقدير واحترام.

ورحب العسومي بالمقترحات التي تقدم بها الوزير التونسي في تعزيز علاقات التعاون مع البرلمان العربي وتفعيل دور هذه المؤسسة في دفع التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ومد الجسور بين الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب بحث الآليات المناسبة للإرتقاء بعلاقات التعاون في مختلف المجالات.

نبيل عمار تونس البرلمان العربي
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