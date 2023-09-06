نيجيريا تدعو الهند لشراكة استثمارية واقتصادية

حث المفوض السامي لنيجيريا لدى نيودلهي، أحمد سول اليوم /الأربعاء/، الهند على العمل مع بلاده في مشروعات استثمارية مشتركة، معربا عن استعداد نيجيريا للشراكة مع الهند.

وقال المفوض النيجيري - في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر لرجال الأعمال النيجيريين والهنود في نيودلهي، حضره الرئيس النيجيري بولا تينوبو -"إن نيجيريا مستعدة للتعامل معكم - مخاطبا رجال الأعمال الهنود - وتدعوكم للمجىء إليها لأن السوق موجودة هناك والشعب مستعد للشراكة معكم".

وأضاف "إن المشكلات التي حدثت في الماضي لن تحدث مرة أخرى، وأوكد لكم إن المشكلات التي واجهناها في الماضى لم تعد قائمة؛ لذلك فإنني أود دعوتكم للمجىء إلى نيجيريا، لأن الشعب مستعد للشراكة معكم، ولأن الحكومة مستعدة أيضا للشراكة معكم، وقد أعرب الرئيس عن إلتزامه بالعمل من أجل تيسير إجراءات التعامل معكم".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس النيجيري بوا تينوبو يعتبر أول رئيس دولة يصل إلى العاصمة الهندية؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند يومي التاسع والعاشر من سبتمبر الجاري، كما تعتبر زيارته لنيودلهى أول زيارة يقوم بها للهند منذ توليه مهام منصبه خلال شهر مايو الماضى.