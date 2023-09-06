رئيس إندونيسيا يجتمع مع رئيس وزراء كندا على هامش قمة آسيان

اجتمع رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم /الأربعاء/، مع رئيس وزراء كندا جستن ترودو، على هامش قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، المنعقدة حاليا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأعرب ويدودو - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية - عن أمله في أن تصبح كندا مرساة للسلام والاستقرار، وتشجع المزيد من التعاون الملموس والشامل، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال "إن كندا شريك استراتيجي لآسيان في بناء الأمن الغذائي، وتطوير الصناعة التحويلية، وتعزيز التجارة المفتوحة والعادلة في المنطقة". وأضاف "نأمل أن يوفر هذا فوائد أكبر للشعب والمنطقة".

من جانبه، أكد رئيس وزراء كندا التزامه بتعزيز العلاقات والتعاون مع الآسيان، قائلا "إن تعزيز العلاقات مع الآسيان هو جزء من استراتيجية كندا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتابع "إن تعزيز علاقاتنا مع الآسيان جزء كبير من استراتيجيتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لأننا ندرك وندعم مركزية الآسيان في المنطقة".

وتستضيف إندونيسيا قمة الآسيان الـ43 في العاصمة جاكرتا في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر 2023، تحت رئاسة الرابطة خلال العام الجاري.