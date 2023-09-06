ads
الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الأركان الجزائري ومدير "الاستخبارات الأمريكية" يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام جوزيف بيرنز، إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية، التي تلقاها شنقريحة، اليوم، من مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان.

وأضاف البيان أنه تم التطرق خلال هذه المكالمة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن المحادثات التي دارت بين الجانبين كانت فرصة للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.

الجيش الجزائري السعيد شنقريحة ويليام جوزيف بيرنز الاستخبارات المركزية الأمريكية
ads