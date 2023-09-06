وزير الخارجية الأمريكي: ندعم أوكرانيا لتحقيق حريتها واستقلالها

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، علي دعم واشنطن لأوكرانيا لتحقيق حريتها واستقلالها، واشنطن تتعهد باستمرار دعم أوكرانيا مستقبلا.

وقال بلينكن، إن دعم كييف يشمل دبابات إبرامز وتدريب الطيارين الأوكران، وفقا لـ «القاعرة الإخبارية»

وأشار بلينكن، إلى أن واشنطن سترسل الأسلحة والذخائر ومعدات إزالة الألغام لـ أوكرانيا.

وأضاف بلينكن، أن قوات أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها من روسيا.

وأعلن بلينكن، خلال لقاء صحفي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن حزمة مساعدات بمليار دولار لـ أوكرانيا.

وشدد بلينكن، علي توحيد الجهود بين جميع أطراف الشعب الأوكراني، مؤكدا علي مواصلة دعم أوكرانيا جيشا وشعبا.

وأشار بلينكن، إلي أن الشعب الأوكراني يعاني بشدة جراء الحرب، مؤكدا دعم أوكرانيا لتحقيق حريتها واستقلالها.