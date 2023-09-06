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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لويس فيليبي على رادار الاتحاد السعودي لتعويض حجازي

لويس فيليبي
لويس فيليبي
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يستعد نادي الاتحاد السعودي لضم اللاعب البرازيلي لويس فيليبي من صفوف ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويهدف الفريق السعودي إلى تعزيز خط دفاعه بشكل أكبر لزيادة فرصه في المنافسات خلال الموسم الحالي، وبحسب تقارير صحيفة الرياضية السعودية، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين لضم لويس فيليبي.

يأتي هذا الانتقال في ظل مشاكل الفريق السعودي في الخط الدفاعي، وذلك بسبب غياب اللاعب أحمد حجازي الذي يعاني من إصابة في الركبة قد تبعده طويلاً عن الملاعب.

ولعب فيليبي، 26 عامًا، في لاتسيو الإيطالي قبل انضمامه إلى ريال بيتيس الإسباني في الموسم الماضي، وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية الفريق السعودي لتعزيز قوته وزيادة فرصه في تحقيق البطولات هذا الموسم.
 

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