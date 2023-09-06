تونس وسوريا تبحثان العلاقات الثنائية وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، العلاقات الثنائية وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان - خلال لقائهما بمناسبة المشاركة في أعمال الدورة العادية (160) لمجلس جامعة الدول العربية، المنعقد على المستوى الوزاري، بالقاهرة، بحسب بيان للخارجية التونسية اليوم - بعلاقات الأخوة التّي تجمع تونس وسوريا الشقيقة، والإرادة المشتركة من أجل مزيد تطويرها.

وتناول الوزيران - وفق البيان - أبرز المستجدّات العربية وعلاقات الشراكة مع التجمعات الإقليمية والدّولية، وتوافق الجانبان على ضرورة الاصطفاف إلى جانب قيم العدل والمساواة، والدّفاع عن حقّ الدول في عدم التدخل في شؤونها الدّاخلية وحفظ سيادتها وحماية وحدتها الوطنية.