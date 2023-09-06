رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع قائد اليونيفيل الوضع جنوب البلاد

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أرولدو لازارو الوضع في الجنوب اللبناني.

جاء ذلك خلال استقبال بري لقائد اليونيفيل والوفد المرافق وذلك بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

وتطرق اللقاء إلى مهام اليونيفيل في لبنان وخصوصا في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي والذي تضمن تمديد مهمة اليونيفيل بالجنوب اللبناني لعام إضافي مع إعطاء قواتها صلاحية إجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية.