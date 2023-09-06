نيودلهي وواشنطن تتطلعان للبناء على ما تم إحرازه خلال زيارة "مودي" للولايات المتحدة

قال وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار اليوم الأربعاء، إن نيودلهي وواشنطن تتطلعان للبناء على ما تم إحرازه من نتائج خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير الهندي اليوم، بمناسبة الاجتماع الثنائي المزمع عقده بين رئيس الوزراء الهندى والرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند يومي التاسع والعاشر من سبتمبر الجاري.

وأضاف الوزير الهندي إن "النظامين الهندي والأمريكي مشغولان - الآن - بالعمل من أجل تنفيذ كثير مما تم الاتفاق عليه خلال شهر يونيو الماضي"، معتبرا أن الاجتماع المرتقب بين الزعيمين الهندي والأمريكي؛ سيتيح مناسبة لهما لتقييم الموقف.

وكان رئيس الوزراء الهندي قد ذكر - أثناء زيارته للولايات المتحدة خلال يونيو الماضي - أن الشراكة بين البلدين؛ ستجعل العالم في وضع أفضل خلال القرن الحادى والعشرين، ورحب المودي وبادين - في البيان المشترك الصادر آئنذاك - بتعزيز المشاورات بين حكومتي البلدين بشأن القضايا الإقليمية بما فيها القضايا المتعلقة بجنوب آسيا وشرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندى والهادى، وأكدا التزامهما بالعمل من أجل جعل هذه المنطقة منطقة حرة ومفتوحة يسودها السلام والازدهار مع احترام السيادة وسلامة الأراضى والقانون الدولي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان - أمس - إن الرئيس بايدن سيتوجه إلى نيودلهي غدا الخميس؛ لحضور قمة مجموعة العشرين فى الهند، وأنه سيعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي يوم الجمعة المقبل.