تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023.
القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٠٥ ص
الشروق ٥:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٦:١٢ م
صلاة العِشاء ٧:٣١ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٠٩ ص
الشروق ٥:٣٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٣٣ م
صلاة المَغرب ٦:١٨ م
صلاة العِشاء ٧:٣٨ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٤:١١ ص
الشروق ٥:٣٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٦:١٢ م
صلاة العِشاء ٧:٢٩ م
أسوان
صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص
الشروق ٦:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٣ م
صلاة العَصر ٣:٥١ م
صلاة المَغرب ٦:٣٨ م
صلاة العِشاء ٧:٥٢ م
دمياط
صلاة الفجْر ٤:٠١ ص
الشروق ٥:٣١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب ٦:١١ م
صلاة العِشاء ٧:٣١ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:٥٧ ص
الشروق ٥:٢٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤١ ص
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٥:٥٩ م
صلاة العِشاء ٧:١٦ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٤:٠٩ ص
الشروق ٥:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٦:٠٨ م
صلاة العِشاء ٧:٢٤ م
السويس
صلاة الفجْر ٤:٠٠ ص
الشروق ٥:٢٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٦:٠٧ م
صلاة العِشاء ٧:٢٦ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٤:٠٣ ص
الشروق ٥:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٦:١٢ م
صلاة العِشاء ٧:٣٢ م
طنطا
صلاة الفجْر ٤:٠٥ ص
الشروق ٥:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:١٤ م
صلاة العِشاء ٧:٣٣ م
الأقصر
صلاة الفجْر ٤:٠٧ ص
الشروق ٥:٣٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠٤ م
صلاة العِشاء ٧:٢٠ م