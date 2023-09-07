تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٠٥ ص

الشروق ٥:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٦:١٢ م

صلاة العِشاء ٧:٣١ م



الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٠٩ ص

الشروق ٥:٣٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٣٣ م

صلاة المَغرب ٦:١٨ م

صلاة العِشاء ٧:٣٨ م



أسيوط

صلاة الفجْر ٤:١١ ص

الشروق ٥:٣٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٦:١٢ م

صلاة العِشاء ٧:٢٩ م



أسوان

صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص

الشروق ٦:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٣ م

صلاة العَصر ٣:٥١ م

صلاة المَغرب ٦:٣٨ م

صلاة العِشاء ٧:٥٢ م

دمياط

صلاة الفجْر ٤:٠١ ص

الشروق ٥:٣١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص

صلاة العَصر ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب ٦:١١ م

صلاة العِشاء ٧:٣١ م





شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:٥٧ ص

الشروق ٥:٢٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤١ ص

صلاة العَصر ٣:١٣ م

صلاة المَغرب ٥:٥٩ م

صلاة العِشاء ٧:١٦ م



سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٠٩ ص

الشروق ٥:٣٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:٢٢ م

صلاة المَغرب ٦:٠٨ م

صلاة العِشاء ٧:٢٤ م



السويس

صلاة الفجْر ٤:٠٠ ص

الشروق ٥:٢٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص

صلاة العَصر ٣:٢١ م

صلاة المَغرب ٦:٠٧ م

صلاة العِشاء ٧:٢٦ م



المنصورة

صلاة الفجْر ٤:٠٣ ص

الشروق ٥:٣٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٦:١٢ م

صلاة العِشاء ٧:٣٢ م



طنطا

صلاة الفجْر ٤:٠٥ ص

الشروق ٥:٣٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٦:١٤ م

صلاة العِشاء ٧:٣٣ م



الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٠٧ ص

الشروق ٥:٣٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٦:٠٤ م

صلاة العِشاء ٧:٢٠ م