تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة الأوليمبي أمام روسيا

يخوض منتخب مصر الأولمبى مباراة وديا غدا الخميس أمام المنتخب الروسي للمحليين على استاد السويس، استعدادا لأولمبياد باريس.

وتنشر البوابة سبورت، التشكيل الاقرب للفراعنة أمام روسيا غدًا.

وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: حمزة علاء

خط الدفاع: حاتم سكر ومحمد طارق ومحمد مغربي وعمر فايد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومحمد شحاتة

الهجوم: أحمد عاطف قطة ورأفت خليل وعبد الرحمن أجويرو.

ويخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع منتخب روسيا للمحليين يومي 7 و11 سبتمبر الجاري باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.