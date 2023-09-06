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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة روسيا وديًّا

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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اختتم منتخب مصر الأولمبى اليوم الأربعاء تدريباته لمواجهة المنتخب الروسي للمحليين وديًا غدًا الخميس، على استاد السويس، استعدادا لأولمبياد باريس.

ويخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع منتخب روسيا للمحليين يومي 7 و11 سبتمبر الجاري باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة الفراعنة  الشباب كلا من: «حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر».

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المنتخب الأوليمبي المصري يختتم تدريباته مواجهة روسيا
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