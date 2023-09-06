غدا.. مؤتمر صحفي لفيتوريا للحديث عن مباراة إثيوبيا

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غدا الخميس.. وذلك للحديث عن مواجهة أثيوبيا التي تجمع الفريقين في الجولة الاخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الافريقية.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراتي اثيوبيا والمقرر لها يوم 8 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.

